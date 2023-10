Minaccia il suicidio in chat con l'amica, il poliziotto Gaetano gli salva la vita con una videochiamata

di Redazione web

Una videochiamata può salvare la vita: lo diceva una nota pubblicità negli anni '90 (anche se parlava di telefonata), e si è rivelato essere realtà per un uomo di Biella che aveva manifestato intenti suicidi. Dall'altra parte dello smartphone ha trovato Gaetano, un poliziotto che è diventato la sua salvezza. La loro storia è stata raccontata direttamente dalla Polizia di Stato sui social.

Salvato da una videochiamata

A dare l'allarme scattato nella questura di Biella è stata una collega dell'uomo, che in uno scambio di messaggi in chat aveva fatto intendere stesse pensando al suicidio. L'agente si è collegato con lui tramite una videochiamata, e grazie al suo intuito da pochi dettagli è riuscito a capire dove si trovava l'uomo. In pochi istanti, le volanti della poliza lo hanno raggiunto, tranquillizzato e affidato alle cure dei sanitari. «Ci auguriamo che, anche grazie alla vicinanza di Gaetano, possa presto recuperare la gioia di vivere», si legge nel messaggio pubblicato dalla Polizia di Stato su Facebook.

Ultimo aggiornamento: Domenica 29 Ottobre 2023, 11:56

