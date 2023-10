«Aiuto, mio figlio non respira»: bambino di due anni in choc anafilattico salvato dai carabinieri

di Redazione web

Un bambino di due anni in stato di choc anafilattico salvato dalla prontezza dell'intervento dei carabinieri. È accaduto giovedì sera a Torre del Greco (Napoli), dove i militari sono intervenuti per aiutare la mamma e lo zio del piccolo ad arrivare il più velocemente possibile in ospedale per ricevere le cure salvavita.

Tenta il suicidio dal palazzo del Comune, i carabinieri lo distraggono con il cellulare e lo salvano: lui scoppia in lacrime

Ragazza tenta il suicidio a 17 anni per una delusione d'amore, la salvano i carabinieri e lei scoppia a piangere

Bambino soccorso dai carabinieri

È finita nel migliore dei modi la vicenda accaduta nella centrale zona di piazza Luigi Palomba nel popoloso comune Vesuviano.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 27 Ottobre 2023, 12:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA