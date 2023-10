Bambina di 9 anni rischia di soffocare per una caramella, salvata dai carabinieri: «Due minuti e sarebbe morta» Il dramma in via Calata Ponte di Casanova a due passi da piazza Nazionale







di Redazione web Sono le 14 di mercoledì e una pattuglia dei carabinieri percorre Calata Ponte di Casanova a due passi da piazza Nazionale. Si cammina a passo d’uomo, c’è traffico ma questo non è dovuto solo al quotidiano tran tran metropolitano. C’è della folla vicino ad uno scuolabus dell’istituto scolastico “delle meraviglie” nel quartiere Arenaccia e delle persone chiedono aiuto ai carabinieri. La pattuglia, composta dal maresciallo Samuele Repossi e dal carabiniere Pietro Bruno, si avvicina e immediatamente comprende cosa stesse accadendo. Una bambina di 9 anni aveva mangiato una caramella, una di quelle dure, e stava soffocando. Il palloncino si sgonfia e la soffoca: bambina di 7 anni muore alla sua festa di compleanno Neonato morto schiacciato, il web solidale con la mamma. Post-parto da incubo: «Poteva succedere a tutte noi» Come l'abbiamo salvata L’autista aveva fermato il pulmino e la piccola era stata portata in strada. La bimba sta bene Per i sanitari l’intervento dei militari è stato decisivo. Un paio di minuti in più e avremmo parlato di un’altra storia. La bimba, dopo le prime cure, è stata affidata al suo papà: sta bene ma dovrà comunque effettuare altri accertamenti. Ultimo aggiornamento: Giovedì 19 Ottobre 2023, 14:24

