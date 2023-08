Bambino di 8 anni non riesce a respirare al mare, carabiniere lo salva con la rianimazione cardio polmonare

di Redazione web

Il bambino di 8 anni non riusciva più a respirare al mare e la mamma si è messa ad urlare per chiamare i soccorsi, grida e richiesta di aiuto che sono state sentite da un carabiniere libero dal servizio che è corso a soccorrere il piccolo. Il militare dell'Arma ha praticato la rianimazione cardio polmonare e ha così salvato, a Salerno, quel bimbo di 8 anni in crisi respiratoria.

È avvenuto ieri, in uno stabilimento balneare della città. Il carabiniere, effettivo alla Sezione Radiomobile della Compagnia di Novara, richiamato dalle grida di aiuto della mamma del piccolo è subito intervenuto per soccorrerlo.

Il suo intervento ha permesso al bambino la ripresa della respirazione autonoma. Il piccolo è stato poi affidato al personale sanitario del 118 intervenuto sul posto.

Ultimo aggiornamento: Sabato 26 Agosto 2023, 10:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA