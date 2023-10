Ragazza tenta il suicidio a 17 anni per una delusione d'amore, la salvano i carabinieri e lei scoppia a piangere

di Redazione web

Una probabile tragedia e si è trasformata in una storia a lieto fine. Una 17enne minacciava di lanciarsi da un ponte sul fiume Reno, sulla statale 64 Porrettana, non lontano dal paese di Malalbergo, nel Bolognese. I carabinieri hanno salvato una 17enne che ieri pomeriggio, intorno alle 17.30, voleva togliersi la vita lanciandosi da un ponte.

Ad avvisare i militari è stato un automobilista, che ha visto la ragazzina arrampicarsi e scavalcare il parapetto del ponte. Immediato l'intervento dei carabinieri di Malalbergo e Altedo, che si sono avvicinati lentamente alla ragazzina che, quando li ha visti, ha raccontato che voleva farla finita per una delusione d'amore.

Il salvataggio

I militari sono riusciti a tranquillizzare la 17enne, parlando con lei, e poi a raggiungerla e a farla risalire sul ponte, dove la giovanissima è crollata in una crisi di pianto.

Soccorsa dai sanitari del 118, la minorenne, spaventata, ma in buone condizioni di salute, è stata trasportata in ospedale per ulteriori accertamenti.

Ultimo aggiornamento: Sabato 21 Ottobre 2023, 12:32

