Bambino di 12 anni precipita dalla finestra al quinto piano e muore: in casa c'erano anche i genitori, ipotesi suicidio

Tragedia martedì sera nel quartiere Centocelle di Roma, dove un bambino di 12 anni è precipitato dal balcone della sua casa al quinto piano che affaccia su piazza dei Mirti, nei pressi della fermata della Metro C. Secondo il racconto di alcuni testimoni, il bambino sarebbe stato visto allargare le braccia e darsi lo slancio per saltare nel vuoto: le prime ricostruzioni porterebbero all'ipotesi suicidio. I soccorsi sono stati allertati immediatamente e sul posto sono intervenuti i carabinieri e il personale sanitario. Il bimbo è stato trasportato all'ospedale ma non ce l'ha fatta. Indagano i carabinieri per chiarire la dinamica.

Secondo quanto riportato dal Messaggero, al momento della tragedia, avvenuta intorno alle 19, quando la piazza è affollata da pendolari in uscita dalla stazione della metropolitana, in casa ci sarebbero stati anche i genitori del bambino. Non è al momento noto cosa possa aver scatenato il drammatico gesto, ed è a ricostruirne le cause che lavorano gli inquirenti. Al momento, pare essere stata scartata la pista relativa all'istigazione al suicidio o all'emulazione di sfide social.

