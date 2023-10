Bambino di 12 anni si lancia dal balcone dopo la lite con il papà: «È colpa mia». Il video del suicidio bloccato su TikTok

Sarebbe stato un rimprovero del papà per i compiti, una semplice lite in casa, a scatenare nel bambino di 12 anni che martedì pomeriggio si è lanciato dal balcone al quarto piano della sua casa, l'idea del suicidio. I testimoni, tanti, che intorno alle 19 affollavano pizza dei Mirti a Centocelle lo hanno visto aprire le braccia e lanciarsi nel vuoto. La scena è stata anche filmata da alcuni presenti, un gruppo di giovanissimi bloccato subito dal diffondere il video dai carabinieri. Accertamenti anche sui tempi d'arrivo dei soccorsi, per alcuni presenti giunti in ritardo.