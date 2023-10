Uccide la moglie 32enne, poi va al lavoro con la figlia di 3 anni e si suicida. L'ultima telefonata alla mamma. I vicini: «Litigavano spesso»

Prima un atroce femminicidio e poi un suicidio. Questa mattina un uomo, Agostino Annunziata, 36 anni, ha ucciso la moglie, Annalisa D'Auria (32 anni), colpendola alla gola, a Rivoli (Torino) in un appartamento di via Montebianco 19/2. Secondo una prima ricostruzione ha poi preso la figlia piccola ed è andato a lavoro, in uno stabilimento a Orbassano, sempre nel Torinese.

Il corpo della donna è stato trovato dai carabinieri nel soggiorno della loro abitazione.

È stata accoltellata alla gola la donna uccisa stamattina a Rivoli (Torino) dal marito, che poi si è tolto la vita. La donna, Annalisa D'Auria, 32 anni, era originaria di Nocera Inferiore (Salerno), e viveva nella cittadina dell'area metropolitana di Torino col marito Agostino Annunziata, 36 anni, originario di Pagani (Salerno), e la figlia di 3 anni.