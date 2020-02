Stefano Marinoni, trovato morto a 22 anni: scoperto un misterioso giro di frequentazioni

Ultimo aggiornamento: Venerdì 28 Febbraio 2020, 20:37

Ci sarebbe una svolta nel caso di omicidio di Stefano Marinoni , morto lo scorso luglio a soli 22 anni. Prima la scomparsa, poi la lunga ricerca e il ritrovamento del cadavere. E quelle domande lasciate senza risposta. Diversirendono non poco misteriosa la vicenda, ma la ricerca dellaprosegue, e gli investigatori ora battono una nuova pista. Il giovane di Baranzate (Milano) potrebbe esser stato ucciso all'interno di un "di cui la famiglia non era a conoscenza.Il primo pensiero è andato subito al suicidio , ma l'autopsia ha poi sollevato numerosi dubbi, facendo virare le indagini verso la pista dell'omicidio. Tutto è cominciato il 4 luglio 2019. Quella sera, Stefano esce di casa, a Baranzate, dicendo alla madre che sarebbe tornato dopo una ventina di minuti, per cena. Ma al civico 2 di via Nazario Sauro il 22enne non fa più ritorno. Il suo corpo, in avanzato stato di decomposizione, viene rinvenuto dopo poco più di una settimana di appelli e ricerche , la mattina del 12 luglio. Il cadavere disi trova ad, sotto un traliccio dell’alta tensione in un campo nei pressi di una discarica di terre e rottami.Ladel giovane, che lavorava come elettricista, fu trovata parcheggiata in una via di Arese, chiusa e senza un graffio. Al suo interno, sotto il tappetino, ildi Stefano, spento poco dopo essere uscito di casa in fretta e furia. Un allontanamento che ha insospettito i genitori e le due sorelle maggiori, che tuttavia non potevano aspettarsi un epilogo così tragico. Dall' autopsia è infatti emerso che il Marinoni non si è ammazzato. Sul suo corpo c'erano numerose ferite d'arma da taglio.Restano però ancora aperti diversi. Non si sa con chi e con quante persone dovesse incontrarsi il 22enne, né perché abbia spento il cellulare, nascondendolo nell'auto prima dell'incontro. Dopo 8 mesi di indagini, potrebbe però esserci una svolta. Il pm di Milano Mauro Clerici, che coordina l'inchiesta, sta infatti restringendo il cerchio sulle frequentazioni del ragazzo. Dalle amicizie più strette non sarebbero emersi elementi particolarmente utili, ma gli investigatori hanno scoperto di un, che Marinoni avrebbe frequentato per poco tempo prima della morte. E fra loro, potrebbe anche esserci il suo (o i suoi) assassino/i.