Stefano, 22 anni, esce di casa e sparisce nel nulla. I genitori: «Doveva rientrare dopo pochi minuti»

Mattia, 29 anni, scomparso da 40 giorni: «E' a Londra, l'hanno visto»

Lunedì 8 Luglio 2019, 14:17

, 22 anni, è uscito dalla sua casa di Baranzate (Mi) alle 19.30 di giovedì scorso e non è più tornato. Il ragazzo ènel nulla e non ha dato più notizie di sè. Amici e parenti, preoccupati, hanno lanciato l'allarme anche sui social.«Ha detto a mia moglie che sarebbe stato fuori dieci minuti perché doveva vedersi con una persona – ha spiegato il padre Marco -, ma che sarebbe tornato per cena. Invece non si è più fatto vivo».Il giovane si è allontanato a bordo della sua auto, una Smart bianca con tettuccio nero targata FF355BT. «Con sé aveva solo il cellulare – prosegue il baranzatese -, non il portafoglio: è quindi senza denaro e senza documenti». I suoi famigliari – il papà, la mamma, le due sorelle – sono molto preoccupati e da venerdì 5 hanno iniziato a lanciare disperati appelli.«Stefano è un ragazzo molto tranquillo e non aveva motivi per allontanarsi da casa in questo modo – afferma ancora il padre -. Siamo molto preoccupati, anche perché sembra svanito nel nulla e chiamandolo sul cellulare scatta subito la segreteria telefonica. Nessuno dei suoi amici l’ha più visto né sentito e finora non abbiamo avuto segnalazioni utili. Frequentava un bar qui a Baranzate, ma anche lì non si è visto, e aveva molti amici anche a Novate, che però hanno perso le sue tracce esattamente come noi. Temiamo che possa essergli successo qualcosa. Nel caso in cui qualcuno avesse visto lui o la sua auto, lo preghiamo di segnalarlo ai carabinieri o di chiamare me al 329.9070601. Ogni informazione può essere per noi preziosa».