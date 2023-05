Berlusconi da un mese in ospedale. «Ha ripreso a lavorare, vuole uscire». Atteso un videomessaggio

di Redazione web

Prosegue la fase di recupero di Silvio Berlusconi ricoverato al San Raffaele di Milano da un mese esatto per curare una infezione polmonare nel quadro di una leucemia mielomonocitica cronica. Secondo fonti ospedaliere il Cavaliere ha passato un'altra «notte tranquilla» mentre si prepara a intervenire domani - da capire se con un videomessaggio o con una telefonata - alla convention milanese di Forza Italia iniziata oggi. L'ex premier, nella giornata di oggi venerdì 5 maggio, ha ricevuto la visita della figlia Barbara e del fratello Paolo.

«Il Cavaliere scalpita, vuole lasciare il San Raffaele entro domani»

Ci sta provando in tutti i modi, raccontano, a convincere i medici a lasciare il San Raffaele entro domani mattina così da poter far sentire la propria voce alla convention di Forza Italia, che domani chiude i battenti a Milano. Ma, allo stato, non ci sarebbe ancora aria di dimissioni. Costretto nel letto di un ospedale dal 5 maggio scorso a causa di una infezione polmonare, Silvio Berlusconi starebbe scalpitando per tornare a casa. Non solo, ma secondo alcuni, avrebbe più volte manifestato ad Alberto Zangrillo la sua intenzione di essere presente fisicamente alla kermesse azzurra. Un'opzione che allarma i sanitari e i figli del Cav, preoccupati da una ricaduta. Da qui la moral suasion sempre più insistente dei familiari per prolungare la degenza il più possibile, magari anche per tutto il week end, così da scongiurare 'fughè dell'ex premier. Chi lo conosce bene, infatti, sa che il leader azzurro, una volta lasciato l'ospedale, farebbe di tutto per partecipare alla 'due giornì forzista dal titolo "La forza dell'Italia" agli "East End Studios".

Tajani: «Superato il momento difficile, Berlusconi ha ripreso il lavoro»

Silvio Berlusconi «è in fase di convalescenza, quindi il momento più complicato è stato

superato». Lo ha affermato il ministro degli Esteri Antonio Tajani a margine della convention di Forza Italia a Milano. «Il bollettino medico - ha proseguito - è molto chiaro. Ha ripreso appieno la sua attività di lavoro. Lo sta facendo ancora dalla stanza del San Raffaele per precauzioni mediche, ma l'importante è che lui sia pienamente attivo

dal punto di vista politico. Se poi lo fa dal San Raffaele, da Arcore o da Roma è la stessa cosa». «L'ho trovato di buon umore e in forma - ha poi aggiunto -, nel pieno delle

sue forze, ma per noi è importante oltre alla sua salute che possa continuare a guidare la nostra forza politica».

Una troupe televisiva al San Raffaele: registreranno il videomessaggio

Una troupe televisiva è entrata poco prima delle 16 all'ospedale San Raffaele di Milano, passando dall'ingresso di via Olgettina 60 che dà direttamente accesso al settore Q, dove dallo scorso 5 aprile è ricoverato Silvio Berlusconi. L'ex premier interverrà domani alla convention di Forza Italia, ma non è ancora noto con quali modalità: gli operatori potrebbero essere arrivati proprio per registrare il videomessaggio che sarà trasmesso in chiusura dell'evento.

