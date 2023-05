Covid, l'Oms dichiara la fine della pandemia: «Emergenza finita. In tre anni 20 milioni di decessi nel mondo»

di Redazione web

Covid, l'emergenza è finita, allemno secondo l'Oms. L'Organizzazione mondiale della Sanità ha infatti deciso che il Covid non è più un'emergenza sanitaria nazionale. L'Oms ha rimosso l'«allerta massima»sulla pandemia che ha causato, lo ha riferito il direttore generale Tedros Ghebreyesus, la morte di «venti milioni di persone nel mond. «Questo è un momento da celebrare ma è anche un momento per riflettere» ha aggiunto Ghebreyesus .

«Covid resta comunque una minaccia alla salute»



Ghebreyesus ha detto ancora: «Resta il rischio di nuove varianti emergenti che possono

causare nuove ondate di casi e morti. La cosa peggiore che i paesi possano fare ora - ha avvertito il direttore generale dell'Oms - è usare questa notizia per abbassare la guardia, per smantellare il sistema che hanno costruito e per lanciare alla gente il messaggio che il Covid non è più qualcosa di cui preoccuparsi».

Malore improvviso, Enrico si accascia e muore a 21 anni. Aperta un'inchiesta: «Forse si poteva salvare»

La fine della pandemia tre anni dopo

Ad oltre tre anni dalla comparsa del virus SarsCoV2 in Cina, che ha causato circa 7 milioni di morti a livello globale, il Comitato di emergenza dell'Oms si è riunito e la maggioranza ha dato parere positivo alla fine dello stato di emergenza, poi è arrivato l'ok del direttore generale Tedros Ghebreyesus. Era il 31 dicembre 2019 quando le autorità cinesi diffusero la comunicazione di un focolaio di polmonite di origini sconosciute a Wuhan. Dopo circa un mese, il 29 gennaio 2020, in Italia vengono ricoverati all'ospedale Spallanzani di Roma due turisti cinesi positivi al SarsCoV2 e già in gravi condizioni. L'inizio dell'incubo nel nostro Paese. Il giorno dopo, il 30 gennaio, l'Oms dichiara lo stato di emergenza di sanità pubblica internazionale - una procedura che permette di far scattare un'allerta internazionale per una risposta comune - ed il 31 gennaio l'Italia dichiara lo stato di emergenza. La pandemia è costata al nostro Paese 189.738 morti e quasi 26 milioni di contagi.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 5 Maggio 2023, 16:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA