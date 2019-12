Si fa regalare casa da un'anziana malata: commercialista condannato per circonvezione di incapace

Commessa compra casa da 5 milioni in via Condotti: si indaga per riciclaggio

Venerdì 13 Dicembre 2019, 11:48

, segretario dell'Ordine dei commercialisti di Milano, è stato condannato a tre anni per: secondo l'accusa ha indotto una donna, che era ricoverata in una residenza sanitaria e affetta da infermità psichica e che all'epoca aveva 84 anni, a firmare nel 2015 «un atto pubblico di donazione», a favore di se stesso, della proprietà di una casa a Varazze (Savona), che era dell'anziana.La condanna, anticipata in un servizio del, è stata emessa dal giudice della nona penale diFabio Processo. Il giudice ha anche stabilito una provvisionale di risarcimento di 100mila euro a favore della parte civile (la donna, un'ex professoressa, è morta negli anni scorsi) e ha dichiarato la «nullità» della donazione. Rizza, all'epoca dei fatti, era commercialista di fiducia della donna. Come si legge nell'imputazione, il professionista avrebbe fatto firmare l'atto all'anziana (difesa dal legale Lara Rigamonti) «nel cortile della struttura» dove era ricoverata.Secondo, legale di Rizza, però, non c'è stata alcuna circonvezione di incapace: iperiti nominati dal Tribunale, precisa, «hanno accertato che la donna aveva conservato la capacità di intendere e di volere» e «tra il mio assistito e la signora, c'era una conoscenza e poi un rapporto amicale che durava da 30 anni». Secondo il legale, tra Rizza e l'anziana il rapporto, nato sul fronte professionale commercialista-cliente, «era poi divenuto un'amicizia» e una perizia, disposta dal giudice, accertò nel processo che la donna aveva «sempre controllato la propria vita» e diede atto «solamente di problemi di memoria».Lo stesso atto di donazione, inoltre, spiega la difesa, «venne compiuto alla presenza di un notaio, ovviamente, e di due testimoni, tra cui un neurologo che disse che si poteva procedere». Secondo la difesa, fu in seguito un amico della donna, dopo la donazione, a «rappresentarle» che Rizza le aveva «rubato la casa» e il commercialista, poi, non ha potuto più confrontarsi con lei. La difesa «attende le motivazioni» e poi farà ricorso contro la condanna.