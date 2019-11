Vendeva solo gratta e vinci perdenti: barista denunciato per truffa. «Quelli vincenti li incassava lui»

Selezionava accuratamente i '', incassando le vincite di quelli vincenti e vendendo esclusivamente quelli perdenti: con un escamotage, un barista 25enne residente nel mantovano ma che gestisce un'attività a Brescello, nella Bassa Reggiana, aveva trovato il modo per capire quali biglietti garantissero una vincita e quali no.L'uomodella lotteria istantanea nel punto in cui può essere rivelato il codice che consente alla strumentazione elettronica del rivenditore di capire quali siano le schede fortunate. Queste le teneva per sé, incassandone la vincita.A segnalare tutto ai carabinieriche si sono accorti delle anomalie e i militari hanno sequestrato 52 tagliandi sospetti. Dalle indagini successive, che hanno coinvolto anche il Monopolio di Stato, è emerso che l'esercente aveva riscosso personalmente una serie di vincite e che i 'grattini' erano stati validati in date antecedenti non potendo essere messi in vendita. A quel punto è scattata la denuncia alla Procura.