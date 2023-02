Sebastian, calciatore 'speciale' muore a 14 anni. Il dolore dei compagni: «Sei andato via troppo presto»

di Redazione web

Il giovane calciatore, Sebastian Manfredi, atleta speciale di 14 anni è morto in ospedale, dove è stato ricoverato in seguito ad un malore improvviso. Il 14enne, che giocava nella squadra dei Casteddu4Special sarebbe stato colpito da un aneurisma, e nonostante le cure tempestive in ospedale Niguarda a Milano, non è stato possibile salvargli la vita.

Passione per il calcio

Il ragazzo lombardo giocava nella squadra di calcio a 7, riservato agli atleti disabili, società adottata dal Cagliari, che fornisce ai calciatori i kit ufficiali. E la squadra piange la scomparsa prematura di Sebastian. «Il Cagliari Calcio piange la prematura scomparsa di Sebastian Manfredi, atleta dei Casteddu4Special. Te ne sei andato troppo presto, ciao Seba» scrive sui social.

Pianto dalla squadra

Ed anche la rappresentativa calcistica milanese dove gioca il fratello di Seba, lo piange su Facebook. «Apprendiamo con infinito dolore la notizia della morte di Sebastian Manfredi, fratello di Ludovico, nostro tesserato dell’Under 13. A lui e a tutta la sua famiglia, un grosso abbraccio da parte del presidente Giovanni Luce e di tutta la società del Sangiuliano City». Il 14enne lascia i genitori e un fratello, anche lui calciatore, ma nelle file del San Giuliano City.

