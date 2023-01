Sergio, 15 anni, ha una mano non del tutto formata, i compagni la creano con la stampante 3D: «Hanno cambiato la mia vita»

La bella scuola. Sergio Peralta, un adolescente di 15 anni, ha iniziato con qualche timore l'anno scolastico alle scuole superiori nella Hendersonville High School, vicino a Nashville negli Stati Uniti, perché oltre ad essere preoccupato come qualsiasi ragazzo della sua età alle prese con un cambiamento così importante, aveva il timore che il suo problema, avrebbe attirato parole crudeli da parte di immaturi coetanei.

Sergio, infatti, ha la mano destra, non del tutto formata e in un'intervista alla tv americana, Cbs, ha ammesso che il primo giorno di scuola, «avevo voglia di nascondere la mano nella manica» per timore del giudizio dei suoi compagni. E invece come accade, nelle storie più belle, i suoi nuovi amici lo hanno accolto con serenità ed anzi hanno cercato sin dal primo giorno di aiutarlo.

«Hanno cambiato la mia vita», ha detto il giovane studente, raccontando la sua storia. Ma per Sergio, c'è stato anche un finale ancora più lieto, grazie all'interessamento dell'insegnante di ingegneria della scuola, Jeff Wilkins, che ha spronato i ragazzi del corso a costruire una protesi artigianale per Sergio.

