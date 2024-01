Rozzano, blitz della polizia locale: sequestrato un furgone carico di merce rubata

Nella giornata di domenica 7 gennaio la polizia locale di Rozzano (Milano) ha effettuato un significativo sequestro di merce rubata grazie alla segnalazione di una cittadina. Da giorni in un’area di parcheggio a Ponte Sesto era parcheggiato un furgone all'apparenza sospetto. La polizia locale si è recata sul posto e dai primi accertamenti ha rilevato che l’automezzo, risultato senza targa, era di provenienza furtiva.



Nel corso dei controlli gli agenti sono riusciti a rinvenire le chiavi di apertura del furgone che erano state nascoste dagli autori del reato in un vano sopra la ruota. Il recupero delle chiavi ha consentito quindi agli agenti di aprire il portellone posteriore del furgone.

Al suo interno il mezzo è risultato carico di merce di valore, tra cui elettrodomestici e altri oggetti per un valore complessivo stimato in decine di migliaia di euro.



Attualmente sono in corso indagini approfondite per risalire alla provenienza della merce e procedere all'identificazione dei responsabili.

Questa operazione testimonia l'importanza della collaborazione tra cittadini e istituzioni nel contrastare attività illecite e conferma l'impegno della polizia locale nel garantire la sicurezza della comunità.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 8 Gennaio 2024, 14:58

