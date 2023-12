Milano, 10mila euro di biciclette rubate torneranno ai legittimi proprietari. Denunciato un uomo: le rivendeva online dopo il furto

di Redazione web

Babbo Natale quest'anno riporterà ad alcuni milanesi la bici che ormai pensavano perduta, anche se qualche giorno dopo il 25 dicembre. Gli agenti del Nucleo bici rubate della Polizia locale di Milano, dando seguito a un’indagine iniziata grazie alla segnalazione di un cittadino che aveva denunciato il furto della propria bicicletta da corsa professionale nel mese precedente, hanno sequestrato alcune bici di grande valore commerciale tra i quali anche quella del cittadino che aveva denunciati. Il sequestro è avvenuto nei giorni scorsi.

Il proprietario aveva ritrovato il proprio veicolo tra le foto degli annunci di vendita online di biciclette e si era rivolto agli agenti della Polizia locale. Erano state avviate le indagini del Nucleo bici rubate che hanno subito preso contatti con il venditore, titolare di un’impresa di vendita online con sede nel comune di Cormano.

Una volta arrivati sul posto gli agenti hanno provveduto alla perquisizione di alcuni box utilizzati come officina, all’interno dei quali sono state ritrovate la bicicletta oggetto di furto e altri sei velocipedi di dubbia provenienza per un totale di circa 10mila euro di valore. Tutte le biciclette sono state sequestrate e il responsabile è stato denunciato per ricettazione. Per altri veicoli non identificabili seguiranno nuovi accertamenti.

Nei prossimi giorni la bicicletta verrà restituita al legittimo proprietario e verranno avviati gli accertamenti necessari per reperire i titolari degli altri veicoli.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 27 Dicembre 2023, 11:54