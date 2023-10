Biciclette e monopattini rubati a Milano: i “ghisa” cercano i proprietari su Facebook

di Redazione web

Proprietari di biciclette e monopattini cercasi: la polizia locale di Milano ha pubblicato sulla pagina Facebook “Bici rubate e ritrovate - Polizia locale Milano” le immagini di venti bici e sette monopattini elettrici trovati in una cantina di via Aretusa, che erano stati molto probabilmente rubati ai legittimi proprietari. Si tratta di mezzi in buone condizioni anche se non di grande valore.

Ecco come fare per riavere il proprio mezzo

Sulla pagina Facebook https://www.facebook.com/comunemilano.ritrovalabici/ è possibile vedere non solo i veicoli inerenti questo sequestro ma anche tutti quelli che vengono regolarmente ritrovati dagli agenti del Nucleo e in generale dalla Polizia locale. Per riavere il mezzo è necessario effettuare denuncia di furto, anche direttamente alla Polizia locale, Il personale del Nucleo Bici rubate è disponibile previo appuntamento per la restituzione e per ogni richiesta di informazione.

Ultimo aggiornamento: Martedì 3 Ottobre 2023, 15:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA