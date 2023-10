Bloccata linea 1 della metro a Milano: fumo sulla banchina nella stazione di Cordusio. Evacuati i passeggeri

I vigili del fuoco sono intervenuti stamani alla stazione Cordusio della Metropolitana della Linea 1 di Milano per del fumo sulla banchina in direzione di Sesto San Giovanni. Il convoglio è stato fermato a porte chiuse dopo aver fatto evacuare tutti i passeggeri.

La circolazione verso Sesto è bloccata in via cautelativa

Secondo i vigili non non ci sono altri convogli fermi mentre la circolazione in direzione Sesto è stata bloccata in via cautelativa.

🚨ULTIM'ORA🚨



Il convoglio è stato fermato a porte chiuse dopo aver fatto evacuare tutti i passeggeri#Milano #Atm #metro https://t.co/j01LudSQW9 — Mi-Tomorrow (@MiTomorrow) October 3, 2023

Anche l'azienda trasporti milanese (Atm) ha spiegato sul suo profilo Twitter che la linea M1 è momentaneamente chiusa tra San Babila e Cairoli. Per questo motivo sono in arrivo bus sulla tratta. Atm poi avvisa che nella stazione Duomo non si può cambiare con M3 proprio per l'intervento dei vigili del fuoco.

Ultimo aggiornamento: Martedì 3 Ottobre 2023, 10:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA