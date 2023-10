Moto travolta da un'auto che compie inversione: grave donna di 42 anni

di Redazione web

Una motociclista di 42 anni è ricoverata in gravi condizioni all'ospedale San Carlo di Milano dopo esser stata urtata da un'auto che stava operando un'inversione di marcia in via delle Forze armate, nel capoluogo lombardo.

La dinamica dell'incidente: ecco cosa è successo

L'episodio è accaduto ieri sera. La donna era in sella alla sua Yamaha quando la vettura parcheggiata al lato della strada ha effettuato la manova di inversione, urtandola e facendola cadere rovinosamente a terra. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, che hanno portato la donna in ospedale, e gli agenti della Polizia locale.

Ultimo aggiornamento: Martedì 3 Ottobre 2023, 08:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA