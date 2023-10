Milano, anziano investito da un furgone sulle strisce pedonali: è in codice rosso

di Redazione web

Un anziano è stato investito, a Milano, e ora è ricoverato in gravi condizioni. È accaduto stamani in via Palmanova, un viale a scorrimento veloce nella zona nord della città. L'uomo, un 82enne, è stato trasportato in codice rosso, in arresto cardiaco, all'ospedale di Niguarda. L'automobilista si è fermato a prestare soccorso. Sul posto la Polizia locale per gli accertamenti.

Stava svoltando, secondo i primi accertamenti, il furgone che stamani ha investito un 83enne in via Palmanova a Milano. Si tratta, secondo testimoni, di un furgone Ford Transit guidato da un 36enne, che si è fermato a prestare soccorso ed ora è indagato. L'anziano, secondo i rilievi, sarebbe stato investito su un attraversamento pedonale, in uno dei due controviali di via Palmanova, all'altezza del 133.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 2 Ottobre 2023, 17:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA