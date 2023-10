Milano, per Area B e C nuove regole, rincari e polemiche

di Simona Romanò

Rivoluzione mobilità da oggi a Milano. Nuove regole per Area B, con l’obbligo di sensori per l’angolo cieco sui camion e per Area C, che diventa più restrittiva, oltre che più salata dal 30 ottobre.

SENSORI SALVA CICLISTI

In Area B possono entrare solo mezzi pesanti (M3 e N3) con i sensori che rilevano la presenza di ciclisti e pedoni “nascosti” nell’angolo cieco e che hanno incollato gli adesivi di allerta. Chi non l’ha ancora montato, può circolare comunque con la ricevuta dell’acquisto fino il 31 dicembre 2024.

OFFICINE E POLEMICHE

Code nelle officine e caccia al dispositivo, ma mancano i materiali. Sia a Milano che nelle altre province. «È solo un provvedimento di impatto mediatico», attacca il presidente di Fai-Conftrasporto, Paolo Uggè, che ha già scritto una lettera aperta al sindaco Giuseppe Sala sostenendo che «non si può porre fine agli incidenti mortali sulle strade solo con i sensori, ma occorrono interventi per la messa in sicurezza delle infrastrutture e una campagna di informazione per tutti gli utenti della strada».

ADESIVO DI ALLERTA

È fondamentale, da subito, l’adesivo «Attenzione, angoli ciechi», che mette in guardia ciclisti e pedoni. «Milano è la prima città d’Italia a introdurre l’obbligo del sensore per i mezzi pesanti a protezione di tutti gli utenti più deboli.

INGRESSI BONUS

Sempre in Area B restano le deroghe già attive, ma diminuiscono gli ingressi bonus: i residenti con diesel Euro 4 e 5 e a benzina Euro 2 hanno diritto a 25 giornate; i non residenti solo 5 (richiesta sulla piattaforma di Area B).

AUMENTO AREA C

Dal 30 ottobre aumenta il costo dell’ingresso in Area C, da 5 a 7,5 euro, mentre per i veicoli di servizio passa da 3 a 4,50 euro. I residenti, per il 2023, dal 43esimo ingresso, pagheranno 3 euro. Da oggi, invece, scattano nuovi divieti per alcune categorie: non possono varcare le telecamere di Area C gli autoveicoli per il trasporto cose e gli autobus con alimentazione Euro 2/II benzina, Euro 0-4/IV diesel con Fap, Euro 5 diesel e Euro V diesel senza Fap e con Fap e particolato 0,01 g/kWh (classe inferiore a Euro VI).

STOP DIESEL EURO 4

Anche Regione Lombardia vara un nuovo provvedimento: da ieri stop ai diesel Euro 4 nei Comuni di fascia 1 e fascia 2 con più di 30mila abitanti. Saranno limitate le autovetture diesel anche con Fap.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 2 Ottobre 2023, 06:00

