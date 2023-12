Strada bloccata con 6 auto rubate, ingresso sfondato col furgone e complice investito: la rapina da un milione di euro sembra un film

di Redazione Web

Un furto sensazionale, accompagnato da una fuga rocambolesca. Una banda di ladri, a Ban, ha compiuto un furto di materiali elettronici, in un magazzino, nella notte tra il 18 e il 19 dicembre. Un piano molto elaborato: i malviventi, dopo la rapina, per fuggire hanno bloccato le vie che conducono all'azienda con sei auto rubate, hanno sfondato l'ingresso con un furgone, anche questo rubato, per poi scappare con la refurtiva. Dopo una serie di indagini i carabinieri di Milano hanno fermato quattro uomini, tre moldavi di 41, 42 e 43 anni e un ucraino di 30, mentre altri tre sono stati denunciati a piede libero.

I ladri sono stati individuati tra Pero e Legnano e la merce rubata, dal valore di circa 1 milione di euro, è stata recuperata. Uno degli arrestati, un 43enne moldavo, è stato condotto in ospedale perché, durante la rapina, era stato investito involontariamente da un complice, che guidava uno dei mezzi rubati. Le indagini proseguono, perché il gruppo di ladri è ritenuto responsabile di altri svariati colpi analoghi commessi recentemente.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 21 Dicembre 2023, 19:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA