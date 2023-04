Picchia la moglie, ma la figlia non ci sta: caccia di casa il papà e lo fa arrestare

di Redazione Web

Ha picchiato la moglie e la figlia non lo ha di certo perdonato, prima cacciandolo di casa e poi facendolo arrestare. Un uomo di 53 anni, cittadino romeno residente a Monza, è stato arrestato dalla polizia per aver

tentato di buttare giù a calci la porta di casa, dalla quale era stato mandato via da una delle figlie, qualche ora prima.

Picchia la moglie, la figlia lo fa arrestare

Dopo una serie di aggressioni fisiche e verbali subite dalla mamma, la figlia maggiore aveva deciso di cacciare il papà da casa: fingendo di aver bisogno di un attrezzo, la ragazza lo aveva convinto a uscire dall'appartamento e lo aveva chiuso fuori.

L'allarme e l'arresto

A dare l'allarme, nella notte tra domenica e lunedì, è stata proprio la giovane, spaventata e barricata nel suo appartamento assieme alla madre e alla sorellina. Quando gli agenti sono arrivati sul posto, l'uomo stava ancora colpendo a calci e pugni l'uscio di casa. Dopo averlo bloccato, i poliziotti lo hanno arrestato per resistenza a pubblico ufficiale.

