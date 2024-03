Roberto Parisi ucciso a coltellate dal nipote, la lite per l'ex fidanzata del killer: «Stava con lo zio da qualche mese». La vittima era papà di una bimba

di Redazione Web

Zio e nipote litigano in mezzo alla strada, quest'ultimo tira fuori il coltello e lo colpisce sette volte al petto e al collo, uccidendolo. Roberto Parisi, 41 anni, è stato ucciso dal nipote Antonio Iannetti (28) a Buccinasco, nella notte tra lunedì e martedì. La furia omicida sarebbe nata per una donna contesa.

Uccide lo zio in strada a coltellate, poi si costituisce: arrestato 29enne. «Lite per una donna»

Cosa è successo

Secondo le prime risultanze al culmine della lite ha colpito lo zio con sette coltellate. Dopo mezzora si è presentato alla stazione dei Carabinieri a Cesano Boscone (Milano). L'arma usata per il delitto, un coltello a serramanico, è stata trovata dagli investigatori dell'Arma in un'area verde nei pressi della strada dove è avvenuto il ferimento mortale, in via Don Sturzo, e dove i due si erano trovati per l'ennesimo «chiarimento». L'uomo sarebbe stato colpito sul marciapiede, e lì poi soccorso dal 118 già in gravissime condizioni.

La ex contesa

Alla base della violenza vi sarebbe una storia privata, in quanto lo zio, che faceva piccoli lavoretti, spesso anche con il nipote, avrebbe iniziato a settembre una relazione con una ex fidanzata del 28enne, che era andata a convivere a casa del 41enne.

Il killer ascoltato in Procura



È stato ascoltato in procura a Milano, per circa un'ora, dal pm Bianca Maria Baj Macario, il 29enne accusato dell'omicidio dello zio di 41 anni, ucciso a coltellate per questioni che sarebbero ricollegabili a una donna. Il giovane, con una vistosa fasciatura alla mano destra, ha lasciato in manette il quarto piano del Palazzo di giustizia. La scorsa notte è stato lo stesso giovane a costituirsi al comando dei carabinieri di Cesano Boscone, comune dell'hinterland milanese dove è avvenuto il delitto.



Ultimo aggiornamento: Martedì 26 Marzo 2024, 14:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA