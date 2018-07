Martedì 3 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:04 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Gli interrogatori in merito all'accoltellamento di, il figlio di Stefano e, avverrano domani mattina nel carcere di San Vittore. Il gip di Milano Stefania Pepe sentirà i quattro fermati con l'accusa di tentato omicidio aggravato dai motivi abietti e futili.La Procura ha chiesto la convalida dei fermi e la custodia in carcere per tutti e 4 (due italiani e due albanesi), tra cui Davide Caddeo, 29 anni, principale sospettato di aver inferto i fendenti a Bettarini, con una sfilza di procedimenti penali per rissa e lesioni e più volte denunciato per porto abusivo d'armi perché girava con un coltello a serramanico.Fuori dalla discoteca un amico di Bettarini, stando alle indagini della Squadra mobile, sarebbe stato aggredito dai quattro e poi Bettarini, intervenuto a sua difesa, è stato picchiato e accoltellato. Dopo gli interrogatori il giudice deciderà sulle convalide dei fermi e sulle misure cautelari.