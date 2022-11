Via Montenapoleone è la più costosa d'Europa (e terza al mondo): battute Londra e Parigi, canoni da capogiro

Via Montenapoleone sale sul podio come la terza via commerciale più costosa al mondo. E, con i suoi canoni medi d'affitto a 14.547 euro al metro quadrato all'anno, per la prima volta diventa la prima via dello shopping in Europa.

È quanto emerge dal report Main streets across the world, che monitora le vie dello shopping di 92 città nel mondo e stila la classifica delle più care in base al valore dei canoni di locazione pagati dai brand ai proprietari dei negozi. Via Montenapoleone diventa prima in Europa superando New Bond Street a Londra e Avenue des Champs Élysées a Parigi. E si posiziona terza dopo la Fifth Avenue di New York (con canoni medi di 21.076 euro al metro quadrato all'anno) e Tsim Sha Tsui di Hong Kong (15.134 euro).

