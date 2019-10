Milano, uomo ucciso nel box di casa: indagini sui suoi ultimi incontri

Milano, ucciso in auto nel box di casa: freddato con diversi colpi di pistola

Si indaga sull'omicidio dell'uomo di 63 anni, originario di Taranto, ucciso ieri sera a colpi di arma da fuoco mentre era all'interno della sua auto, nella corsia del box del condominio in cui viveva a Cernusco sul Naviglio ( Milano). I carabinieri sono intervenuti sul posto dopo l'allarme lanciato da un vicino che, sceso nel garage per prendere l'auto, si era reso conto di quanto era accaduto.Ora i militari stanno indagando sulla vita della vittima, che viveva da anni in Lombardia, per risalire al responsabile e ai motivi dell'omicidio.