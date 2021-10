Milano, termosifoni accesi dal 15 ottobre. Il Comune: «Aspettate per il bene dell’ambiente, temperature miti»

Termosifoni accessi a Milano e in Lombardia da oggi, venerdì 15 ottobre. È arrivata l'ora. Si apre venerdì 15 ottobre la stagione termica che fino al 15 aprile 2022 consentirà di accendere gli impianti di riscaldamento di case, uffici e negozi fino a un tempo massimo di 14 ore al giorno.

Ma dal Comune arriva l’appello «alla responsabilità ambientale»: «Il clima è ancora mite - dichiara l’assessore all’Ambiente Elena Grandi - ed è importante, dove si può e fino a quando le temperature lo consentiranno, rinviare l’accensione dei termosifoni o comunque mitigare il grado di calore degli impianti. Chiedo ai cittadini un gesto di responsabilità ambientale. Siamo ormai tutti consapevoli dell’impatto che il riscaldamento degli edifici ha sui livelli di inquinamento atmosferico e sulle emissioni di CO2 e per questo siamo chiamati a fare scelte consapevoli anche negli ambienti domestici e di lavoro».

Come previsto dalle normative vigenti, si ricorda che il funzionamento dell’impianto termico deve essere impostato per garantire una temperatura nelle abitazioni di 20° C con una tolleranza di 2°C in più o in meno (18/22°C). Il Comune di Milano mette a disposizione lo Sportello Energia, che si può contattare via telefono o mail per informazioni e consulenza.

