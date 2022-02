Milano, studenti in piazza per protesta: «Contro la maturità 2022»

La novità introdotta dal governo sull'esame di maturità non piace proprio ai ragazzi. Nella nuova versione dell’ordinanza sull’esame di Stato, resta l’impianto con le due prove scritte e il colloquio orale, ma vengono attribuiti 50 punti per il triennio finale e 50 per le prove. La decisione di modificare sarebbe arrivata dopo l'incontro di martedì 8 febbraio del ministro Bianchi con le Consulte studentesche. E gli studenti scendono in piazza per protestare.

Continua la protesta degli studenti delle scuole superiori contro l'esame di maturità proposto dal ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi, che reintroduce lo scritto dopo due anni di stop dovuto alla pandemia, ma che vedrà lo stravolgimento dell'assegnazione del voto. Un protesta che segue la lunga scia delle manifestazioni contro gli stage dopo la morte del 18enne Lorenzo Parelli.

A Milano sono più di 500, i ragazzi che, questa mattina, si sono radunati in largo Cairoli e che stanno sfilando in corteo verso piazza del Duomo.

Tra i motivi della protesta c'è anche la richiesta di migliorare le condizioni della alternanza scuola-lavoro, dopo quanto accaduto al 18enne, morto durante uno stage. Tanto che uno degli slogan urlati dagli studenti è proprio «non si può morire di scuola».

