Dalle mascherine alle discoteche e al green pass: la road map delle riaperture

Una lenta e costante riconquista della normalità. Da domani, progressivamente, cominciano a cadere le restrizioni imposte per arginare l’impennata dei contagi della quarta ondata di pandemia da Covid-19. I dati evidenziano una curva discendente dei contagi e un calo progressivo dei ricoveri in reparto e nelle terapie intensive.



11 FEBBRAIO. Cade l’obbligo di mascherina all’aperto ma nel caso di folle e assembramenti sarà obbligatorio indossarle. Resta l’obbligo di mascherina al chiuso. Riaprono anche le discoteche e i locali ma si potrà entrare solo col Green pass rafforzato (vaccinati o guariti). La capienza massima è del 50% al chiuso e del 75% all’aperto. Sarà comunque necessario indossare la mascherina nei locali chiusi, anche se non in pista e mantenere la distanza interpersonale di due metri.



1° MARZO Il limite di capienza in stadi è palazzetti diventa del 75% se all’aperto e del 60% se al chiuso (oggi è al 50 e al 35%).



31 MARZO Scade lo stato d’emergenza che di proroga in proroga perdura ormai da due anni. Il governo vorrebbe mettervi fine in via definitiva, ma molto dipenderà dall’andamento dei contagi. Il governo stima di aver completato la dose booster per 49 milioni di italiani entro la metà di marzo. Non è detto che con la fine dello stato d’emergenza cada automaticamente anche l’obbligo di indossare la mascherina nei luoghi chiusi. Questo potrebbe rimanere ancora in vigore fino all’estate. Un discorso a parte merita il Green pass. Chi ha fatto la terza dose o chi è guarito dal Covid dopo il ciclo primario di vaccinazione ha una certificazione che ha durata illimitata. È probabile che continuerà a essere necessario per andare al lavoro o accedere a attività ludiche e ricreative almeno fino all’estate. Secondo il sottosegretario alla Salute Sileri, un’altra restrizione che potrebbe cadere a breve è quella che prevede l’obbligo di isolamento per i positivi asintomatici.



15 GIUGNO Scade l’obbligo vaccinale per gli over 50 italiani e stranieri residenti in Italia.

