Gli studenti occupano il liceo Berchet contro la Dad: «Vogliamo tornare in presenza»

Si moltiplicano le proteste degli studenti italiani contro la didattica a distanza. Questa mattina, a Milano, una quindicina di ragazzi ha occupato lo storico liceo classico Berchet.

LA PROTESTA

I ragazzi, che si sono riuniti in assemblea per stendere un comunicato con le loro proposte, oggi hanno deciso - come spiegano all'ANSA - di non fare Dad, la didattica a distanza, ma sciopero e hanno convocato un presidio per le 14.30 per tornare in presenza. La maggioranza non ha fatto il tampone quindi, per ora, la loro idea è di non restare a dormire a scuola, in via Commenda, nel pieno centro di Milano.

