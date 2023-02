Milano, le sfilate donna fanno volare il business: indotto di 70 milioni

di Paola Pastorini

Lustrini e chiffon? No grazie. La moda in Italia macina 98 miliardi l’anno (bilancio finale 2022, + 18% sull’anno precedente). Per questo niente è più lontano dal luogo comune di un settore “leggero”. È voce fondante dell’economia italiana. E anche a Milano torna voce pesante come indotto della Fashion Week donna del prossimo inverno che da oggi inizia, con ben 165 appuntamenti in giro per la città.

BUSINESS Dopo l’astinenza da Covid, sono finalmente previsti ritorni importanti: l’afflusso di visitatori esteri secondo una stima di Confcommercio porta un indotto oltre 70 milioni di euro. La ricaduta più forte è per Milano e provincia (52,6 milioni); seguono le province di Como (7,4 milioni) e di Monza Brianza (5,5 milioni). Le voci di spesa sono soprattutto alloggio (42,6 milioni) e ristorazione (20 milioni). Gli stranieri previsti sono circa 45mila, con un aumento del 15% su 2022 e anche gli italiani crescono fino a 57mila, ovvero dell’11%. L’incremento medio stimato negli arrivi è del 13%. L’occupazione delle camere a Milano sale del 12% rispetto all’anno precedente, così come lo scontrino medio: 1.539 euro, +7% sul 2022.

FASHION WEEK In calendario 165 appuntamenti: 59 sfilate (5 digitali), 70 presentazioni, 7 presentazioni su appuntamento e 29 eventi. Un carnet goloso. Fra i nomi nuovi Add, Lara Chamandi, Max&Co With Anna Dello Russo, Wolford, mentre René Caovilla festeggia i 50 anni della leggendaria scarpa Cleo con una mostra. L’hub della Fashion week ritorna a Palazzo Giureconsulti con eventi, incontri, convegni, mentre come sempre le sfilate si vedranno dal maxischermo in Duomo. Rispondono all’appello ovviamente tutti i big: da Prada, che sfilerà il 23 febbraio, a Gucci, in calendario il giorno successivo, fino a Dolce e Gabbana, di scena il 25. E ancora Giorgio Armani, che con la prima linea sfila il 23, mentre venerdì 24 apre al Silos per l’inaugurazione della mostra Guy Bourdin: storyteller, dedicata al celebre fotografo di moda francese; per poi chiudere la settimana della moda domenica (lunedì solo sfilate digitali) con la prima linea in passerella in via Borgonuovo. In mezzo Max Mara e N 21, Cavalli e Moschino, Missoni e Ferrari. Tante le feste super esclusive anche. Dolce & Gabbana ha in programma una mega festa alla Sala delle Cariatidi per celebrare la mostra Ciao Kim, dedicata a Kim Kardashian, aperta al pubblico da domenica a Palazzo Reale. In chiusura, il 26 febbraio, red carpet all’Odeon per prima documentario Milano: the Inside Story of Italian Fashion di Joe Maggio.

