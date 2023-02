Rivoluzione Gucci, nei negozi esclusivi prezzi alle stelle: «Nulla costerà meno di 40mila euro»

La nuova strategia di Gucci non sarà per tutti. Il gruppo Kering, che gestisce vari brand di lusso come Bottega Veneta, Yves Saint Laurent, Balenciaga e la stessa Gucci, pensa infatti ad una rivoluzione per il marchio italiano, di cui ha parlato il presidente e CEO François-Henri Pinault, racconta oggi il Corriere della Sera.

Gucci, prezzi a partire da 40mila euro

Pinault ha parlato dei risultati del 2022, con numeri ottimi (+15% per un giro d'affari da oltre 20 miliardi di euro) e Gucci che cresce dell'8% rispetto al 2021. Ma l'ultimo trimestre del 2022 ha visto un preoccupante -14%: Siamo alla ricerca del miglior equilibrio tra timeless, legato all'alta qualità e al patrimonio del marchio Gucci, e la moda, che attrae di più i giovani. Ogni proposta deve contenere questi due aspetti, ha spiegato Pinault, che per la nuova collezione ha scelto Sabato De Sarno come nuovo direttore creativo.





Ultimo aggiornamento: Giovedì 16 Febbraio 2023, 09:50

