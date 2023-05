Milano, Sergio Mattarella al Monumentale rende omaggio a Manzoni nei 150 anni della morte: «E' un padre della patria»

Prima al Famedio del Monumentale con la posa di una corona. Poi la visita a Casa Manzoni. Ieri il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha reso omaggio allo scrittore e gran milanese Alessandro Manzoni, che proprio 150 anni fa, il 22 maggio 1873, moriva a 88 anni nella sua casa. Dopo l’omaggio al Monumentale, la lunga visita alla Casa-museo di via Morone 1.

«Manzoni si è sempre sottratto, per la sua proverbiale riservatezza e per salute, alla militanza politica in senso stretto. Ma è considerato, ben a ragione, un ispiratore e un propulsore del nostro Risorgimento e dell’Unità d’Italia. È un padre della nostra Patria», ha dichiarato il presidente. In via Morone è stato accolto dal sindaco Sala dal presidente regionale Fontana.

