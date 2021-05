Paga solo una bottiglietta d'acqua al supermercato ma ruba 270 euro di merce

Era entrato in un supermercato di Milano, fingendosi un normale cliente e presentandosi in cassa per pagare una bottiglietta d'acqua. Il suo scopo, però, era quello di rubare dei prodotti elettronici per un valore complessivo di 270 euro: smascherato, un 29enne è stato arrestato.

La vicenda, avvenuta lunedì pomeriggio, è raccontata da Milano Today. L'uomo, un 29enne peruviano, era entrato all'Esselunga di via Lorenteggio e aveva iniziato ad aggirarsi con fare sospetto intorno agli scaffali. Giunto poi in cassa, l'uomo ha pagato solo una bottiglietta d'acqua ma poco dopo è stato fermato da un addetto alla vigilanza, che lo stava tenendo d'occhio da qualche minuto.

Alla fine, all'interno dello zaino dell'uomo, sono stati rinvenuti alcuni prodotti elettronici, dal valore complessivo di 270 euro. Il 29enne è stato bloccato e poi arrestato dalla polizia con l'accusa di furto aggravato.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 26 Maggio 2021, 13:05

