Milano, rider picchiato e derubato del cibo da baby gang

Milano, rapinato e aggredito rider da banda di minorenni. La polizia ha arrestato per rapina aggravata in concorso in via Lucca, zona Bisceglie, un 16enne italiano già noto alle forze dell'ordine. La vittima è un rider di Glovo originario del Bangladesh il quale ha riferito che, poco prima dell'arrivo degli agenti, era stato aggredito da tre ragazzini che lo hanno avvicinato e aggredito sottraendogli le vivande che aveva nello zaino.

Uno degli autori si è allontanato poco prima dell'arrivo della polizia. In base alle descrizioni fornite dalla vittima, gli agenti sono riusciti a risalire al 16enne, che era ancora in zona, il quale è stato trovato in possesso di un ciclomotore rubato

Ultimo aggiornamento: Sabato 6 Marzo 2021, 12:24

