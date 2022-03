Milano, colpo in banca da 100mila euro: dipendenti bloccati sotto la minaccia di un taglierino

Colpo in banca a Milano. Per un'ora hanno avuto in mano quasi 100mila euro di bottino di una rapina che avevano messo a segno in una filiale Mps in corso Lodi. Dopo la fuga in scooter però sono stati bloccati dalla polizia che ha recuperato tutto il denaro, arrestandoli.

Due rapinatori, italiani di 40 e 42 anni con precedenti, sono entrati nella banca poco dopo mezzogiorno riuscendo a tenere in ostaggio i presenti. Sotto la minaccia di un taglierino, hanno bloccato i dipendenti dell'istituto per quasi 30 minuti intimandogli di non far scattare l'allarme.

Presi i soldi, quasi 100mila euro, i due sempre a volto coperto sono fuggiti su uno scooter. Gli agenti della Mobile, che sono intervenuti con i poliziotti del commissariato Mecenate li hanno però bloccati alle 13:30 in via San Dionigi recuperando la refurtiva e trovando gli abiti e il taglierino usati nella rapina.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 30 Marzo 2022, 20:42

