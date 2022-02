Milano, oggi parte la Ztl in piazza Sant'Agostino, ma le multe scattano fra 30 giorni

Da oggi è accesa la telecamera che controlla la Zona a traffico limitato di piazza Sant’Agostino e via Cesare da Sesto. Un inizio soft, come prevede la normativa, con l’occhio elettronico in pre-esercizio per 30 giorni, quindi, niente multe ai trasgressori. Le sanzioni, infatti, scatteranno dopo il primo mese. Chi può accedere alla Ztl? I residenti, i domiciliati e i proprietari di box o posto auto all’interno della zona, presentando la richiesta alla polizia locale per il rilascio del permesso di transito, oltre ai veicoli a servizio delle attività presenti nella via, nonché i clienti dell’autorimessa. Via libera anche a tutti i mezzi degli operatori del mercato, che si svolge in piazza Sant’Agostino, il martedì e il sabato. La Ztl (ora sorvegliata dalla telecamera) è stata istituita nel 2020 e contemporaneamente è stata avviata la riqualificazione della piazza che ha cambiato il proprio volto. Prima era terra utilizzata per il mercato, mentre nei restanti giorni era un parcheggio per i residenti. Di notte, invece, presa d’assalto dai giovani per le bevute sotto le stelle. Ora, dopo il restyling iniziato a partire dal 2019, è un piazzale di circa settemila metri quadrati più vivibile dai milanesi, con 87 alberi, fra ginkgo biloba della Cina e aceri, che sono protetti da griglie orizzontali e verticali, oltre a centinaia di arbusti; cinquemila metri quadrati di nuova pavimentazione a raso, in asfalto levigato intervallato da fasce di granito, e panchine dove residenti e passanti possono incontrarsi e trascorrere un pomeriggio all’aria aperta. Ai lati, ci sono due “ovali” in pietra che servono da spartitraffico e che possono accogliere le piante e le griglie della metropolitana sottostante. Inoltre, sono stati rifatti i marciapiedi in granito. L’intervento di riqualificazione si è esteso anche in via Numa Pompilio, accanto alla piazza, abbellita da piante e panchine.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 21 Febbraio 2022, 06:15

