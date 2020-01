Milano, offensiva contro gli abusivi dei Navigli. Velocipedi trasformati in chioschi fissi: multe e sequestri

Venerdì 31 Gennaio 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA

dei vigili contro i venditori abusivi deiillegali che costelano le vie nella zona deiDurante un'attività di controllo a tappeto tra Alzaia Naviglio Grande, Ripa di Porta Ticinese, viale Gorizia a piazza XXIV Maggio, gli agenti del Nucleo antiabusivismo della polizia locale hannopiù di 32mila articoli. I ghisa hanno identificato undici venditori abusivi ed elevato sanzioni per un totale di 22.800 euro. Tutti avevano trasformato i propria tre ruote in chioschi fissi per vendere merci ai turisti, in violazione alle leggi commerciali e al Codice della Strada.Inoltre, durante il periodo di osservazione, tra le 10 e le 15,30, gli agenti hanno verificare che gli ambulanti non dembulavano, ovvero non si spostavano mai dalla posizione iniziale, così come previsto dalla normativa di Palazzo Marino. Ildeve essere infatti svolto con mezzi di locomozione e la sosta in strada si deve limitare al tempo strettamente necessario per la vendita. Ma gli ambulanti trasformavano la propria postazione in sede fissa, creando dunque un piccolo mercato scoperto. Di diverse tipologie gli articoli esposti in vendita e sequestrati: 4500 capi e accessori d'abbigliamento, 18.917 articoli di bigiotteria, 4700 accessori per cellulari e 3579 souvenir.