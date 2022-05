Milano, musica sotto le stelle per l'inaugurazione del Piano city. Sacchi: «Un grande volano per ripartire»

Note sotto le stelle. La magia del Piano City Milano è finalmente ripartita. Nella spendida cornice del giardino del GAM (Galleria d'arte moderna), di fronte ad un prato gremito di gente, è stata inaugurata ieri sera l'11^ stagione dell'evento. La manifestazione gratuita, in programma fino al 22 maggio, prevede 216 spettacoli in 100 luoghi diversi. Già dal primo giorno ha riscontrato grande partecipazione: migliaia di milanesi hanno atteso in coda impazienti di entrare nel giardino della Villa reale e assistere al concerto del pianista Abdullah Ibrahim, ospite d'eccezione della prima giornata.

Presenti anche il sindaco Giuseppe Sala che ha sottolineato come questa sia una manifestazione «irrinunciabile» per la città e che attira l'attenzione e l'affetto dei milanesi. La tre giorni di sola musica ha un calendario fitto di eventi dislocati in varie location al fine di mostrare anche i luoghi nascosti della città meneghina. «Serviva una manifestazione che raccontasse i luoghi, i quartieri all'aperto di Milano - spiega l'Assessore alla cultura, Tommaso Sacchi, a Leggo.it - e Piano city compie 11 anni e riesce a cucire 100 luoghi, 200 concerti e 300 artisti. E' un grande volano che fa ripartire la voglia di socialità».

«Questa sera - continua l'Assessore - le persone ci fanno capire che c'è una grande voglia di progetti intelligenti fatti di musica. Insomma è un po' lo spirito di Milano quello di raccogliersi intorno al grande tema della cultura». Un evento che lo stesso Sacchi ha a cuore, data la sua passione per la musica e, in particolare, per il pianoforte: «Suonare è una grande parola, però mi piace, diciamo che mi diletto. Ho un pianoforte in casa, per me è un compagno insostituibile».

E' possibile consultare il ricco caledario di eventi al seguente link: https://www.pianocitymilano.it/

