Milano, festa di Halloween abusiva con 200 persone a due passi dal Duomo: interviene la polizia e chiude tutto. Denunciata una 52enne

La notte di Halloween è per tanti un'occasione per indossare una maschera (spaventosa o meno) e far festa con gli amici. Tutti vanno in cerca del party di tendenza, specialmente nella città di Milano, e qualcuno ha pensato di approfittare della situazione: circa 200 persone ballavano e altre 100 erano in attesa di entrare per festeggiare nella discoteca improvvisata in piazza Diaz, a due passi dal Duomo di Milano.

La struttura dove si è tenuta la festa improvvisata è stata ispezionata dalla polizia e i vigili del fuoco e si è scoperto che non aveva l'agibilità, la licenza comunale e mancavano diversi presidi per la sicurezza come uscite di emergenza, estintori e rilevatori di fumo.

La discoteca abusiva e la denuncia della polizia

Gli agenti della questura sono intervenuti verso le 2 e 10 in piazza Diaz con i vigili del fuoco dove hanno trovato uno spazio di circa 300 metri quadrati (uno showroom), composto da un'area al piano terra e una al piano interrato, con relative postazioni console che diffondevano musica, con circa 200 avventori presenti, e un centinaio di persone in attesa di entrare per festeggiare la notte di Halloween.

Dopo aver rilevato le assenze di agibilità, della licenza comunale e aver riscontrato diverse violazioni in materia di sicurezza, come assenza di uscite di emergenza, mancanza di estintori portatili, impianto rilevazione fumi non funzionante, cartellonistica, assenza di planimetria di emergenza e luci di emergenza, e non essendo state rilevate le condizioni minime di sicurezza per proseguire la serata, la stessa è stata interrotta e la struttura chiusa.

Inoltre, una donna di 52 anni è stata sanzionata amministrativamente e denunciata per apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo.

