Milano Fashion week, in passerella la moda maschile: eventi e sfilate, tutti i luoghi

di Alessia Di Fiore

Da Firenze a Milano, dagli stand di Pitti alle sfilate della fashion week, la moda uomo prosegue il suo primo viaggio del 2024, dedicato alle collezioni per il prossimo inverno. Un inizio pieno di novità per Milano, che già venerdì 12 gennaio ospita il debutto in passerella di Stone Island, di proprietà di Moncler, e il primo défilé maschile di Gucci firmato dal direttore creativo Sabato De Sarno, che aprirà la kermesse.

Milano Fashion week: dove sono le sfilate

Se per il suo debutto De Sarno aveva scelto i vicoli di Brera - location poi abbandonata causa pioggia a favore dell'hub di via Mecenate - alla sua seconda prova il designer ha puntato su uno spazio post industriale in Bovisa, già location di altri show. Alla vigilia del suo esordio nella moda maschile, De Sarno ha lanciato 'Gucci Prospettive 2: Ancora Milanò, il secondo volume dedicato alla città e alle sue espressioni creative. Curato dall'architetta Paola Antonelli, il libro illustra le molteplici dimensioni e i diversi aspetti del design milanese. «Ci siamo ispirati - spiega Antonelli - all'idea di frizioni e attriti, alternando lampi di brutalismo a visioni di raffinatezza commerciale, imprenditoriale e industriale, esplorando i cliché dell'eleganza borghese senza trascurare le sfumature più complesse e radicali che la rendono squisitamente milanese».

Tutti gli eventi della Milano Fashion week

È un viaggio nella città e nella sue sfumature la stessa fashion week, con le sue 22 sfilate fisiche e le 5 digitali, le 39 presentazioni e gli 8 eventi, per un totale di 74 appuntamenti: solo domani, Boglioli presenterà le sue proposte tra i piani di Steinway & Sons; Kiton e Triennale Milano inaugureranno la mostra 'Tailoring school.

Lunedì 13 la stazione della metropolitana di Porta Venezia ospiterà lo show di Msgm. Nello stesso giorno saranno in passerella le nuove proposte di Dolce & Gabbana, Fendi - che torna a Milano dopo essere stato guest della scorsa edizione di Pitti Uomo - ed Emporio Armani, mentre il 14 è il giorno di Prada, il 15 di Giorgio Armani e di Zegna, che all'Allianz MiCo-Gate chiuderà le sfilate fisiche per questa edizione. Tra gli appuntamenti della settimana, il 14 Etro inaugurerà il primo spazio dedicato al servizio Made To Order, in Via Montenapoleone.

Tra le novità della settimana, presenteranno per la prima volta in calendario i brand Domenico Orefice, Institution By Galib Gassanoff, LaTorre, Mordecai, Noskra, Rubeus Milano, Stuart Weitzman, ViaPiave33, Woolrich Black Label By Todd Snyder. Tornano invece nel calendario delle presentazioni C.P. Company, Church's e Philippe Model Paris con la nuova direzione creativa di Tuomas Merikoski.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 11 Gennaio 2024, 16:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA