Moda 2024, gli abiti da eliminare per essere più glamour: «Addio a tacchi alti e borsette trasparenti»

di Redazione Web

Dite addio a borse trasparenti, cardigan lunghi e occhiali da sole che coprono il viso. La moda è in continua evoluzione e se non si abbandonano alcuni outfit si rischia di risultare kitsch, banali e dozzinali... di cattivo gusto.

Per correre ai ripari ed essere sempre alla moda, la stilista e consulente d'immagine Kara Allen ha consigliato di non affezionarsi troppo agli abiti del momento, perché la moda gira e ciò che potrebbe essere in voga durante una stagione potrà non esserlo più l'anno successivo. Ma quali sono gli abiti di cui sbarazzarsi per un 2024 più glamour?

I consigli di moda

«Passate a borse in pelle o in tessuto per un accessorio più classico ed elegante», ha dichiarato la stylist a Business Insider. «Le tonalità neon si stanno raffreddando e i colori naturali stanno prendendo il sopravvento», ha replicato Kara Allen.

Per un guardaroba alla moda e abiti chic è necessario eliminare alcuni capi dal proprio armadio e rivedere i colori che sono più in voga. Via il vecchio per dare spazio al nuovo.

Non più tonalità accese e vivaci un po' anni 2000, ma colori caldi e toni tenui come la terraccotta, la salvia...

Abiti di cui sbarazzarsi

Il nuovo anno abbraccia brand e stilisti minori ed elimina loghi oversize di marchi di lusso. Per un effetto più raffinato ed elegante, Karen Allen ha consigliato di sbarazzarsi di montoni e pellicce sintetiche, che erano di tendenza un tempo. Eliminare dal proprio armadio anche cappotti a tre quarti per non rischiare di essere fuori moda: è il cappotto lungo ad essere glamour nel 2024.

In via di estinzione anche i collant nude che indossano le persone più anziane. Gli esperti di moda consigliano calze colorate, rosse o verdi, anche con stampa floreale.

Le scarpe

Le sneakers con plateau non sono più contemplate nel nuovo anno. Più fashion le scarpe da ginnastica indossate con jeans e felpe, come stanno facendo le modelle e influencer Bella Hadid e Hailey Bieber, moglie del cantante Justin Bieber.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 4 Gennaio 2024, 14:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA