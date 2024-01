Louis Vuitton, Milan stagista a 14 anni: è super appassionato di moda, avverato un sogno

di Alessia Di Fiore

Milan vive a Parigi, ha 14 anni e una diagnosi di ADHD e uno spettro autistico, in compenso però ha una grande passione per la moda che coltiva da tempo dedicandosi al disegno di modellini di scarpe borse e vestiti. Il suo sogno? Lavorare per il brand che più ama al mondo: Louis Vuitton.

La mamma di Milan, Louise Odessa, accorgendosi della grande passione del figlio, ha pensato di incoraggiarlo scrivendo un post su X (ex twitter): «Ciao Louis Vuitton, mio figlio è solo un po', anzi moltissimo, appassionato del vostro marchio», scrive la donna allegando alcuni schizzi realizzati dal figlio di alcuni capi con tanto di logo della Maison, e dopo aver decantato le indiscusse doti del 14enne, tagga il brand francese.

La storia sarebbe potuta finire qui e restare comunque carina, ma è proprio adesso che arriva il bello: il post diventa virale finchè l'ufficio delle risorse umane del brand lo nota offrendogli un'opportunità di stage, così Milan diventa lo stagista più giovane della Maison e per 5 giorni, così come previsto in Francia per gli studenti di terza media, frequentando l'ufficio stile, osservando e apprendendo. Una storia degna di un film.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 10 Gennaio 2024, 20:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA