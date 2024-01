Prova a portare via da scuola un bimbo non suo, il bidello insospettito gli chiede i documenti e lui si dà alla fuga

Nessun aiuto potrà arrivare dalle telecamere: purtroppo nella scuola di Mel, dove il finto genitore lunedì si è presentato per prelevare un bimbo seconda elementare prima dell'orario di chiusura delle lezioni, non è dotato di videosorveglianza. Ma le indagini dei carabinieri di Mel, in contatto con il sindaco Stefano Cesa, proseguono a 360 gradi per dare un volto al responsabile.

Intanto ieri anche il primo cittadino di Borgo Valbelluna è intervenuto con una nota sulla vicenda che tanta apprensione ha sollevato nel suo comune: «Nell'attesa degli sviluppi delle indagini delle forze dell'ordine dice il sindaco Cesa - che dovranno chiarire la dinamica e la gravità della situazione - è importante sottolineare la prontezza e l'ottima organizzazione dell'Istituto Comprensivo di Mel nel scongiurare il manifestarsi di una situazione che potrebbe profilarsi molto grave».