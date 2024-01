Apre un "cat cafè" a 20 dollari all'ora, ma è nel suo salone e i clienti devono portarsi il caffè da casa: «Prtaicamente è una rapina»

di Redazione Web

I bar pieni di deliziosi gatti di tutti i colori e le età, i così detti "cat cafè", hanno conquistato tutti in breve tempo e si sono diffusi più o meno ovunque a velocità record. Sono molti, in effetti, coloro che gioiscono della possibilità di gustare una cioccolata calda o una tazza di caffè con in sottofondo il soffice rumore delle fusa di un gatto a scaldare il cuore.

Una donna, in particolare, ha pensato di approfittare di questa moda per fare qualche soldo in maniera poco convenzionale. Così, con un annuncio su Facebook, ha aperto un cat cafè nel salone di casa sua, specificando prezzi e disponibilità. L'unico problema? Bisogna portarsi il caffè.

L'annuncio tutto da ridere

Come riporta il DailyMail, il popolo australiano, e in particolare della città di Canberra, ha avuto qualche difficoltà a comprendere un annuncio un po' particolare apparso sui social. «Finalmente anche Canberra ha un cat cafè», recita il post, «Si tratta di un cat cafè MOLTO piccolo direttamente nel mio salone».

La questione potrebbe già sembrare sufficientemente strane e molti si sono chiesti quanto sia legale una simile attività, ma non è finita qui: i clienti devono portarsi il caffè da casa, di modo che la padrona non si veda costretta a «imparare a cucinare o stipulare un'assicurazione».

«Ci saranno sei adorabili gattini», continua la donna, «di cui uno (quello nella foto, Hero) è disponibile per l'adozione».

Gli utenti di Reddit sono rimasti basiti dall'annuncio e hanno commentato: «Non è un cat cafè, lì ti danno cibo e relax, questo è solo un salone...», «Secondo me è una semplice rapina», «Praticamente paghi qualcuno per passare del tempo con degli sconosciuti in un appartamento puzzolente». Nonostante le numerose critiche, il "business" ha annunciato di essere sold-out sin dall'apertura.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 10 Gennaio 2024, 16:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA