Vicina di casa la richiama in continuazione per i rumori molesti, l'ultima lamentela: «Rischio di essere sfrattata per il mio gatto»

Trasferirsi in una nuova casa in pianta stabile rappresenta un nuovo inizio, magari un po' spaventoso per chi non reagisce bene ai cambiamenti, ma certamente un momento importante in cui si costruisce il "nido" e si cerca una stabilità in un luogo che dovrebbe essere per noi caldo, accogliente e familiare.

Eppure, a meno che non si decida di vivere isolati dal resto del mondo o in una magione talmente grande da tenere alla larga le persone indesiderate, si deve tenere in considerazione il fattore "vicini di casa". Si tratta, in verità, di un terno al lotto: bisogna fare i conti con quello che ci capita.

Questa consapevolezza, tuttavia, non rende di certo le cose più facili. Keila è proprio alle prese con una vicina problematica e nonostante i vari approcci conciliatori nei confronti della signora, nulla ha funzionato. Ora, rischia di essere sfrattata per "colpa" del suo gatto.

«Non so cos'altro fare»

Keila ha pubblicato un video su TikTok in cui spiega la situazione e chiede aiuto agli utenti della piattaforma per nuove idee che possano risolvere il dilemma. Il problema principale, a voler essere onesti, non sembra essere il suo gatto, ma la vicina di casa che non sopporta alcun tipo di rumore.

La ragazza afferma di essersi da poco trasferita in questo nuovo appartamento e, più precisamente, nel mese di ottobre.

Dato che Keila lavora di notte, poteva succedere che nei giorni in cui non aveva turni si ritrovasse sveglia e incapace di addormentarsi. In quelle situazioni, ammette, potrebbe aver fatto un po' di rumore per spacchettare le sue cose. «Tempo dopo ho ricevuto il secondo reclamo, stessa cosa dell'altra volta», dice la ragazza, «ma stavolta non sapevo proprio quale fosse il problema. Di notte non sono quasi mai a casa, di quale rumore parla?».

Il confronto e la soluzione al mistero

A quel punto, Keila decide di andare a parlare con questa fantomatica vicina, che scopre essere una signora più anziana di lei. Dopo essersi scusata a più riprese per i problemi causati, la ragazza spiega che si è trasferita da poco e ha avuto bisogno di un po' di tempo per sistemare tutte le sue cose e montare i mobili. Poi, chiarisce: L'altro giorno stavo pulendo il pavimento e ho uno di quei secchi in cui strizzi lo straccio, e forse è quello il rumore che ha sentito, ma penso che sia stato un po' eccessivo da parte sua colpire il soffitto di casa sua con la scopa alle sei del pomeriggio per farmi "smettere"».

Alla fine, Keila se ne va un po' contrariata dall'atteggiamento della signora, ma le ha lasciato il proprio numero in caso di ulteriori problemi, anche perché con il terzo reclamo rischia lo sfratto. Il venerdì sera, verso le 11 e 30 di sera, la ragazza riceve una chiamata da un numero sconosciuto: è la vicina del piano di sotto che la avverte che, dopo un paio di settimane di tranquillità, quella sera ha di nuovo sentito il rumore. A quel punto, Keila capisce di cosa si tratta: è il suo gatto che corre per la casa, per gioco.

Basita, la ragazza afferma: «Lo fa per tipo cinque minuti, non ha giocato tutto il giorno e così si sfoga... Voglio dire, è venerdì sera, non è nemmeno mezzanotte, lasciala divertire per un attimo. Sono contenta mi abbia chiamato invece di mandarmi un reclamo, davvero non voglio essere sfrattata, ma non so proprio come fare, si lamenta per qualsiasi suono, solo lei nel palazzo».

