Rifugio per animali completamente vuoto per la prima volta in 47 anni: «Tutti adottati. È stato un miracolo di Natale»

Silenzio, nessun abbaio, nessun miagolio. E tutto durante le feste di Natale. Potrebbe essere una scena desolata e triste ma non qui, dove invece questa atmosfera è motivo di grande orgoglio, felicità e sollievo. È quello che è accaduto nella Adams County SPCA, un rifugio per animali in Pennsylvania (Usa), durante queste festività, un silenzio insolito che ha pervaso il centro per la prima volta in 47 anni.

Il motivo di questa tranquillità straordinaria? Quest'anno, ogni singola gabbia era vuota. Tutti gli animali, senza eccezioni, erano stati adottati o riuniti con loro famiglie. Un vero e proprio «miracolo di Natale». La storia è stata raccontata su Facebook e ripresa da Upworthy.

Una casa per più di 700 amici pelosi

Per condividere questa gioia senza precedenti, il rifugio ha pubblicato una toccante foto dei suoi dipendenti e volontari, tutti sorridenti di fronte alle gabbie vuote, un segno tangibile del successo ottenuto grazie al sostegno continuo della comunità.

«Quest'anno abbiamo dato una casa a 598 animali e riunito ben 125 randagi con i loro proprietari! WOW! È stato un anno intenso e straordinario!», si legge nel post. «Questa è la prima volta in 47 anni che l'Adams County SPCA è vuota figuriamoci a Natale, è un vero miracolo! Dire che siamo più che eccitati è un eufemismo! Il personale e i volontari hanno lavorato molto duramente per prendersi cura degli animali di cui ci occupiamo e per far sì che venissero adottati nelle famiglie migliori per loro».

Le adozioni e la storia di Bootsie

Il rifugio, nel suo impegno costante, condivide regolarmente storie di adozioni felici, come quella di Bootsie, un affettuoso gatto adottato lo scorso novembre. Per i nuovi genitori di Bootsie, il felino non è solo «adorato» da tutti, ma ha anche rappresentato un «enorme cambiamento» per la loro figlia autistica, Hope. Nel loro toccante post, raccontano di come la bimba di 4 anni, si rifugi nella dolcezza di Bootsie durante i momenti di crisi, esprimendosi nei suoi confronti con amore e affetto.

Nonostante questa straordinaria vittoria, la Adams County SPCA non si ferma.

